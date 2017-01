Die Obamas ziehen in dieses luxuriöse Traumhaus

Die Familie Obama zieht am 20. Jänner nach der präsidialen Amtsübergabe an Donald Trump aus dem Weißen Haus aus. Doch der scheidende US- Präsident, seine Frau Michelle und die beiden Töchter Malia und Sasha bleiben dennoch in Washington DC. Medienberichten zufolge werden die Obamas in einem edlen Backsteingebäude unweit des Weißen Hauses wohnen, solange die Mädchen noch zur Schule gehen. Es wird kolportiert, dass die Miete für das neue Traumhaus der Obamas rund 22.000 Dollar im Monat beträgt (rund 20.800 Euro).