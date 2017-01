"Die Mauer kommt - und Mexiko wird sie bezahlen"

"Ich könnte nun mit der Mauer eineinhalb Jahre warten, bis wir unsere Verhandlungen mit Mexiko abschließen. Ich will aber nicht warten", so der Republikaner, der bei der Pressekonferenz im Trump Tower in New York hinzufügte: "Mexiko wird dafür bezahlen - sei es in Form einer Geldleistung oder einer Abgabe." Mit dem Bau der Mauer will Trump die massive illegale Einwanderung aus Lateinamerika sowie den Drogenschmuggel unterbinden. Im Wahlkampf hatte er für Empörung gesorgt, als er mexikanische Einwanderer pauschal als "Drogendealer" und "Vergewaltiger" beschimpfte.

Donald Trump bei der Pressekonferenz in New York Foto: AP

"Werden eines der besten Kabinette überhaupt haben"

Sein künftiges Kabinett verteidigte Trump gegen Vorwürfe von Interessenskonflikten . Er habe smarte Leute gesucht, solche Vorwürfe seien obsolet. "Wir werden eines der besten Kabinette überhaupt haben", sagte der 70- Jährige. Insbesondere der künftige Außenminister Rex Tillerson sei "brillant", das würden auch andere über den Ex- Chef des weltgrößten Erdölkonzerns ExxonMobil sagen. Tillerson unterhält besonders enge Geschäftsbeziehungen zu Russland und war von Kremlchef Wladimir Putin sogar mit dem Freundschaftsorden ausgezeichnet worden.

Foto: APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Zu Hackerangriffen im Wahlkampf: "Es war Russland"

Bezüglich Russland wartete Trump bei der Pressekonferenz mit einer überraschenden Aussage auf: Er wies nun Moskau die Verantwortung für die Hackerangriffe im US- Präsidentschaftswahlkampf zu. "Ich denke, es war Russland", sagte er, nachdem er in den vergangenen Wochen entsprechende Erkenntnisse der US- Geheimdienste wiederholt infrage gestellt hatte. Trump fügte hinzu, er glaube, dass es außer von Russland noch von anderen Ländern Hackerangriffe auf die USA gegeben habe. Jüngste Vorwürfe bezüglich seiner Verbindungen nach Russland wies Trump scharf zurück - die entsprechenden Medienberichte seien "Unsinn" (siehe auch Video oben).

Foto: APA/AFP/DON EMMERT

"Werde größter Arbeitsplatzbeschaffer aller Zeiten sein"

Trump wiederholte auch sein Versprechen aus dem Wahlkampf, er wolle nach seiner Vereidigung am 20. Jänner für die USA "der größte Arbeitsplatzbeschaffer aller Zeiten" sein. Daran werde er sehr hart arbeiten, versicherte er. Ins Ausland verlagerte Arbeitsplätze werde er in die Vereinigten Staaten zurückholen. Trump lobte diesbezüglich Autobauer wie Ford und Fiat Chrysler, die angekündigt hätten, ihre Produktion nicht zu verlagern beziehungsweise in neue Werke in den USA zu investieren.

"Komplettes Desaster": "Obamacare" wird abgeschafft

Zur Zukunft der Gesundheitsvorsorge in den USA sagte Trump wie bereits zuvor im Wahlkampf: "'Obamacare' ist ein komplettes Desaster." Die vom scheidenden Präsidenten Barack Obama eingeführte Gesundheitsreform werde abgeschafft und danach ersetzt, bekräftigte er. Wie und womit, sagte er nicht. Die Materie sei sehr kompliziert, man werde aber etwas viel Besseres schaffen, meinte er lediglich.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/SPENCER PLATT

Söhne erhalten Kontrolle über Trumps Firmenimperium

Was sein Firmenimperium betrifft, sagte Trump, er habe dieses offiziell seinen Söhnen Eric und Donald Jr. übertragen. Diese hätten künftig die "komplette" Kontrolle über seine geschäftlichen Aktivitäten. "Ich mache das, obwohl ich es eigentlich nicht müsste", so Trump. Sein Firmenimperium werde eine Struktur haben, die ihn völlig vom Management enthebe. Seine Steuererklärung will Trump übrigens weiterhin nicht veröffentlichen, denn "außer Reportern interessiert sich niemand dafür", sagte er.