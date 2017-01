Die große Trump- "Krönung" in den USA

D

Die Vereidigungszeremonie beginnt mit Gebeten von Religionsvertretern. 17.41 Uhr: Vor der Vereidigung gab es auch noch ein Küsschen für Ehefrau Melania. Foto: AP



Bei seiner Ankunft streckte Trump dem Publikum die Faust entgegen und gab sich damit kämpferisch. 17.34 Uhr: Donald Trump hat nun auch das Podium vor dem US- Kapitol betreten. Foto: AP



Barack Obama und sein Vizepräsident Joe Biden treffen am Podium beim Kapitol ein. 17.26 Uhr: Die künftige First Lady Melania Trump wird von einem US- Soldaten auf das Podium geführt. Foto: AP



Hillary Clinton hat kurz vor Donald Trumps Amtseinführung als Präsident eine Botschaft der Zuversicht verbreitet. Kurz nachdem sie zu der Zeremonie in der Hauptstadt Washington eingetroffen war, war auf ihrem Account zu lesen: "Ich bin heute hier, um unsere Demokratie und ihre beständigen Werte zu ehren. Ich werde nie aufhören, an unser Land und unsere Zukunft zu glauben." 17.11 Uhr: Die Kinder von Donald Trump, Tiffany, Donald junior und Ivanka. Die Kinder von Donald Trump, Tiffany, Donald junior und Ivanka Foto: AP



Dieses Bild zeigt den Autokonvoi des designierten Präsidenten zum Kapitol: 17.06 Uhr: Donald Trump und seine Familie sowie Ex- Präsident Barack Obama und seine Familie sind mittlerweile am Kapitol eingetroffen. Bald wird die Angelobung über die Bühne gehen.

Donald Trump und seine Familie sowie Präsident Barack Obama und seine Familie sind mittlerweile am Kapitol eingetroffen. Bald wird die Angelobung über die Bühne gehen. 17.03 Uhr: Am Rande der Feiern zur Amtseinführung kam es in Washington auch zu Krawallen. Etwa eine Stunde vor dem Beginn der eigentlich Vereidigungszeremonie schlug eine Gruppe von schwarz gekleideten, vermummten Demonstranten die Scheiben von Autos und Geschäften ein. Betroffen waren Filialen von McDonald's und der Bank of America. Es kam zu Rangeleien mit der Polizei.

Trotz Sympathien für Donald Trump will . "Ich glaube nicht, dass er das live anschauen wird, es dauert ja recht lange", sagte Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. 16.55 Uhr: Auch der ehemalige US- Präsident George W. Bush ist mit seiner Ehefrau Laura am Kapitol eingetroffen.

Foto: AP

Hillary Clinton, unterlegene Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, ist zur Amtseinführung von Donald Trump am Kapitol eingetroffen. 16.35 Uhr: Kurz vor seiner Vereidigung als US- Präsident ist Donald Trump von seinem Vorgänger Barack Obama im Weißen Haus empfangen worden. Anschließend posierten die beiden Ehepaare für ein gemeinsames Foto, bevor sie sich ins Innere auf einen gemeinsamen Tee begaben. Foto: AP



ie Ereignisse imÜberblick:

Trump kündigte am Tag vor seiner Angelobung an, als Präsident die vielfach gespaltenen USA zusammenbringen zu wollen. "Wir werden Amerika für alle Amerikaner groß machen, für jedermann", sagte der 70- jährige Immobilienmilliardär am Donnerstagabend zum Abschluss eines Konzerts vor dem Lincoln- Memorial.

"Ich bin nur Botschafter. Ich liebe euch."

Es habe eine Bewegung angefangen, wie es sie auf der Welt noch nicht gegeben habe, sagte Trump vor Tausenden begeisterten Anhängern. Man wolle nun echten Wandel im Land. "Diese Reise hat vor 18 Monaten begonnen", sagte der Republikaner. "Ich bin nur der Botschafter. Ich liebe euch."

Donald Trump mit Ehefrau Melania beim Konzert vor dem Lincoln Memorial Foto: ASSOCIATED PRESS

Einer der wenigen Stars, die für Trump singen wollen, ist der Country-Sänger Toby Keith. Foto: AFP

Von lautstarken Protesten gegen ihn bekam Trump nur am Rande etwas mit. In New York demonstrierten Tausende Menschen gemeinsam mit Stars wie Alec Baldwin und Robert De Niro. "Trump ist ein schlechtes Beispiel für dieses Land, für diese Stadt", sagte Schauspieler De Niro von einer Bühne aus zu den Demonstranten. Auch seine Kollegen Mark Ruffalo und Julianne Moore, der Regisseur Michael Moore und der Bürgermeister der Millionenmetropole, Bill de Blasio, waren unter den Demonstranten (siehe Video unten).

Video: AFP

Trump hat noch nie ein politisches Amt bekleidet. Seine Anhänger versprechen sich von ihm neue Jobs, eine Rückbesinnung auf Amerika und eine radikale Abkehr von der Linie seines Vorgängers Barack Obama. Gegner und Kritiker fürchten Trumps Naturell, Haltung und Einstellungen.

Mit diesem Tweet hat Trump den Angelobungstag begonnen:

"Sehr persönliche" Antrittsrede geplant

Gespannt wartet man auch auf die Antrittsrede des 45. US- Präsidenten. Laut seinem Sprecher Sean Spicer darf sich die Welt eine "sehr persönliche" und "philosophische" Rede erwarten. Dabei werde es dem neuen Chef im Weißen Haus aber nicht in erster Linie darum gehen, seine politischen Ziele zu erläutern, sondern vielmehr darum, seine "Vision" für die USA darzulegen.

Da Trump auf Twitter sehr mitteilungsbedürftig ist, verwundert es kaum, dass er sogar während des Redenschreibens eine kurze Pause machte, um sich grübelnd ablichten zu lassen. "Ich schreibe meine Antrittsrede in Mar- a-Lago, vor drei Wochen", war in dem Tweet zu lesen.