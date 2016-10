Die 273 Opfer, die Trump auf Twitter beflegelt hat

Dass US- Präsidentschaftskandidat Donald Trump kein Kind von Traurigkeit ist, hat sich längst auch über die Vereinigten Staaten hinaus herumgesprochen. Die Flegeleien in alle denkmöglichen Richtungen haben Zweifel an der Eignung des Milliardärs für das mächtigste Amt der Welt aufkommen lassen. Besonders auffällig ist Trump auf Twitter, wo kaum jemand vor der spitzen Zunge des 70- Jährigen sicher ist. Die "New York Times" hat nun alle Personen, Orte und Gegenstände gesammelt, die bislang von Trump auf Twitter beleidigt wurden - und kommt auf sage und schreibe 273 "Opfer".