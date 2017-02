Dickste Frau der Welt zu OP nach Indien geflogen

Für ihre Behandlung hat die schwer kranke Abd al- Ati bereits mehrere Schwierigkeiten überwunden. So erklärte sich der Chirurg Lakdawala bereit, die 36- Jährige kostenlos zu operieren, als er von ihren vielfachen Leiden hörte. Dann wurde ihr jedoch das Visum für die Einreise nach Indien verweigert. Erst nachdem sich Lakdawala an die indische Außenministerin Sushma Swaraj wandte, erhielt die Ägypterin auf deren Intervention hin eine Einreiseerlaubnis.

Schließlich musste Abd al- Ati lange warten, bis sich eine Fluggesellschaft fand, um sie zu befördern. "Eman nach Mumbai zu bringen ist eine Herausforderung, wenn man die Komplexität ihres Falls bedenkt, denn sie ist eine Hochrisikopatientin, die sich in den letzten 25 Jahren nicht bewegen und ihr Haus nicht verlassen konnte", erklärte der Mediziner.

Speziell umgebauter Airbus

Nun reiste die 36- Jährige in einem speziell für sie umgebauten Airbus nach Mumbai. Sie wurde mit einem Kran in das Flugzeug gebracht. Zur Vorbereitung der Patientin auf den Flug sei ein Ärzteteam in den vergangenen zehn Tagen in Ägypten gewesen.

Laut Angaben von Abd al- Atis Familie wurde bei der Ägypterin als Kind Elefantiasis diagnostiziert. Bei dieser Krankheit sorgt ein Lymphstau für ein Anschwellen der Körperteile. Später erlitt die Ägypterin einen Schlaganfall und wurde bettlägerig. Damit einher gehen bei ihr eine Reihe von Leiden, darunter Diabetes, Bluthochdruck und Atemaussetzer im Schlaf. Sollten sich die Angaben zum Gewicht Abd al- Atis bestätigen, wäre sie offiziell die schwerste Frau der Welt. Diesen Titel trägt bisher Pauline Potter aus den USA mit 291 Kilogramm.