Dickste Frau der Welt muss für OP nach Indien

Nach wochenlangem Warten kann die mutmaßlich dickste Frau der Welt nun endlich nach Indien fliegen, um sich dort wegen ihres Übergewichts operieren zu lassen. Die rund 500 Kilogramm schwere Ägypterin Eman Ahmed Abd al- Ati werde am Samstag in der indischen Metropole Mumbai erwartet, erklärte ihr Arzt Muffazal Lakdawala am Freitag. Er will unter anderem den Magen seiner Patientin verkleinern.