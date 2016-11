Deutschland: Zahl türkischer Asylanträge steigt

Aufgrund der Repressionspolitik der türkischen Regierung rechnet die Türkische Gemeinde in Deutschland mit einer wachsenden Zahl von Flüchtlingen, die aus der Türkei nach Deutschland kommen. "Ich gehe davon aus, dass die Zahl in den nächsten Monaten weiter steigen wird", sagte Bundesvorsitzender Gökay Sofuoglu am Donnerstag den Zeitungen "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen". Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass mehrere türkische NATO- Soldaten in Deutschland um politisches Asyl angesucht hatten.