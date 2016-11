Deutschland: Türkische NATO- Soldaten baten um Asyl

Die Asylanträge sind mittlerweile beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eingelangt. Die Behörde muss nun über die Ansuchen entscheiden. Wie lange dies dauern wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Die NATO- Soldaten aus der Türkei sollten laut dem Sender SWR in Kürze wieder in ihre Heimat verlegt werden.

Asyl- Angebot für "politisch Verfolgte"

Aufgrund der aktuellen Verhaftungswelle gegen Kritiker der Regierung in Ankara hatte Deutschland vor wenigen Tagen politisch verfolgten Türken Asyl in der Bundesrepublik angeboten . "Deutschland ist ein weltoffenes Land und steht allen politisch Verfolgten im Grundsatz offen", sagte Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, in der Vorwoche.

Roth übte auch scharfe Kritik am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan: "Was derzeit in der Türkei geschieht, hat mit unserem Verständnis von europäischen Werten, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Medienfreiheit nichts zu tun. Deshalb ist unsere Antwort gegenüber der türkischen Regierung auch glasklar: So nicht!"

Personalmangel bei türkischem Heer

Die massiven Säuberungen in den Reihen der türkischen Streitkräfte haben mittlerweile zu einem Personalengpass geführt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch meldete, benötigt das Militär unter anderem fast 20.000 Soldaten und 5000 Offiziere. Medienberichten zufolge besteht insbesondere Bedarf an Piloten.