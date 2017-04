Deutschland: Fußfesseln für Gefährder beschlossen

Voraussetzung für eine Fußfessel ist eine richterliche Anordnung. Konkret kann die Fußfessel dann angeordnet werden, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Gefährder einen Anschlag begehen könnte oder sein Verhalten darauf hindeutet.

De Maiziere: "Fußfessel nicht die allein selig machende Lösung"

Die elektronische Fußfessel soll auch bei solchen extremistischen Straftätern zugelassen werden, die wegen schwerer Vergehen, der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, der Terrorismusfinanzierung oder der Unterstützung terroristischer Vereinigungen verurteilt worden sind. Deutschlands Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) räumte in der Bundestagsdebatte ein, dass die Fußfessel für Gefährder nicht die "allein selig machende Lösung" im Kampf gegen den Terrorismus sei.

Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere Foto: APA/dpa/Lukas Schulze, APA/AFP/Tobias Schwarz

Deutsche können nur jeden 10. Gefährder abschieben

Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtete am vergangenen Wochenende über die brisanten Zahlen im Zusammenhang mit den Gefährdern. Insgesamt gibt es demnach in Deutschland 950 islamistische Gefährder. Laut Bericht können bei unseren deutschen Nachbarn aber lediglich 100 - also nur knapp jeder 10. - Gefährder abgeschoben werden. Die größte Gruppe stellen dabei übrigens die Türken.