Deutscher Todesstoß für EU- Ambitionen der Türkei?

In der diplomatischen Krise zwischen Deutschland und der Türkei hat die deutsche Regierung eine neue Eskalationsstufe angekündigt. Als Reaktion auf die Festnahme von sechs Menschenrechtlern, unter ihnen der Deutsche Peter Steudtner, werden die Reisehinweise des Auswärtigen Amts für das Land verschärft, sagte der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel am Donnerstag. Weiters kündigte Gabriel eine "Neuausrichtung" der Politik der deutschen Regierung gegenüber der Türkei an.