Deutscher fährt auf Flucht zwei Polizisten zu Tode

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 24- Jähriger am Dienstag im deutschen Landkreis Oder- Spree an einer Straßensperre zwei Polizisten überfahren und getötet. Der Mann sei verdächtig, zuvor in der Kleinstadt Müllrose im Bundesland Brandenburg seine 79- jährige Großmutter umgebracht zu haben, berichtete ein Polizeisprecher.