Deutscher Bundestag gedachte der Terroropfer

Gut vier Wochen nach dem Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin hat der Deutsche Bundestag am Donnerstag der Opfer des Attentats gedacht. "Jeder von uns ist gemeint, jeder von uns ist betroffen", sagte Parlamentspräsident Norbert Lammert (CDU) in einer Ansprache. Die Abgeordneten erhoben sich zu einer Schweigeminute. Bei dem Anschlag am 19. Dezember waren zwölf Menschen getötet worden.