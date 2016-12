Deutscher Arzt erschießt Kollegen und sich selbst

Die Schüsse fielen in einer Praxis für Radiologie nahe des Marburger Hauptbahnhofs. "Einen Anhaltspunkt für einen externen Täter gibt es nicht", erklärte Staatsanwalt Christian Hartwig. Er schloss eine politisch motivierte Tat oder einen Amoklauf nach den bisherigen Erkenntnissen aus. Während der Schüsse hielt sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Personal in der Praxis auf.

Unter Schock stehende Augenzeugen mussten betreut werden. Foto: APA/dpa/Boris Roessler

Die Praxis liegt in einem Geschäfts- und Ärztehaus in der Nähe des Bahnhofvorplatzes. Dort hatten Zeugen gegen 12.50 Uhr mehrere Schüsse in einem Gebäude gehört. Der Hauptbahnhof samt Vorplatz wurde daraufhin großräumig abgesperrt. Die "Bedrohungslage" wurde von der Polizei aber rasch wieder aufgehoben.

Foto: APA/Oberhessische Presse/dpa/Thorsten Richter

Streit um hohe Abfindung als Tatmotiv?

Laut einem Bericht von bild.de dürfte Geld eine Rolle bei der Tat gespielt haben. So soll der ältere Mediziner mit dem Gedanken gespielt haben, eine eigene Praxis aufzumachen und den 53- Jährigen zu verlassen. Demnach habe es einen Streit über eine hohe Abfindung gegeben.