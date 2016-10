Deutsche Senioren fordern Verbot der Horror- Clowns

Der von den USA ausgehende Hype um die Horror- Clowns hat inzwischen auch Europa erfasst. In Österreich kommt es fast täglich zu Zwischenfällen, noch schlimmer ist es in Deutschland, wo bei der Polizei in den vergangenen Wochen fast 400 diesbezügliche Meldungen eingingen. Die Senioren- Union im Bundesland Nordrhein- Westfalen hat nun die Nase voll von den vermummten Spaßvögeln und fordert ein Verbot der Horror- Clowns. Der Grund: "Wir trauen uns nicht mehr auf die Straße!"