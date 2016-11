Deutsche Pkw- Maut: EU gibt Widerstand auf

Noch vor einem Monat verkündete die EU- Kommission, Deutschland wegen der Pkw- Maut zu verklagen. Nun scheint sich in dem Streit eine überraschende Verständigung zwischen Brüssel und dem deutschen Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) anzubahnen. In Verhandlungen hätten beide Seiten "sehr weitreichende Fortschritte" erzielt, sagte eine Sprecherin der Kommission am Donnerstagabend.