Deutsche Linkspartei für Rauswurf Athens aus Euro

Ob Griechenland weiterhin seine Perspektive innerhalb der für seine Volkswirtschaft viel zu harten Währung des Euro sehe, müsse letztlich die griechische Bevölkerung entscheiden, sagte Wagenknecht der "Rheinischen Post". "Allerdings spricht einiges dafür, dass eine wirtschaftliche Erholung jenseits dieses Korsetts um einiges leichter wäre."

"Milliardengrab für europäische Steuergelder"

Wagenknecht warf dem deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble vor, seit Jahren die deutsche Öffentlichkeit zu täuschen, "obwohl er weiß oder zumindest wissen sollte, dass Griechenland pleite ist". Die von der deutschen Bundesregierung mit zu verantwortenden Kredite an das Land seien "ein Milliardengrab für die deutsche und europäische Steuergelder". Griechenland sei mit diesen Krediten nicht gerettet worden, sondern Banken und Hedgefonds.

Deutschlands Finanzminister Schäuble Foto: APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

IWF- Chefin berät mit deutscher Kanzlerin

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und IWF- Chefin Christine Lagarde beraten am Mittwoch in Berlin über die Griechenland- Krise. Zuletzt hatten sich die europäischen Geldgeber und der Internationale Währungsfonds bei der Rettung des seit sieben Jahren gegen die Pleite kämpfenden Euro- Landes angenähert. So sollen sich Eurogruppe und IWF auf eine flexiblere Auslegung der griechischen Haushaltsziele sowie mögliche zusätzliche Reformanstrengungen der Athener Regierung verständigt haben. Diese Kompromisslinie dürften Lagarde und Merkel bei ihrem Treffen im Kanzleramt erörtern.

IWF-Chefin Lagarde mit der deutschen Kanzlerin Merkel Foto: AFP