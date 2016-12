Deutsche Islamisten loben Anschlag von Berlin

Laut "Bild" berieten etwa mehrere deutsche IS- Mitglieder schon Stunden nach dem Anschlag über weitere Bluttaten. Ein IS- Anhänger schrieb dabei Folgendes (mangelhafte Rechtschreibung und Zeichensetzung aus dem Original unverändert): "Wie bereits mehrmals verkündet: Diese Art von Anschlägen, kann der Feind niemals stoppen.. Du brauchst nichts mehr als ein Wagen, sei es LKW oder PKW.. und dann eine richtige Absicht und eine Kuffar Menge (Kuffar bedeutet Ungläubiger, Anm. der Redaktion). Bei Allah, diese Operationen lassen den Feind erschrocken und terrorisiert zurück.. Wer setzt also fort und rast in das Nächste Weihnachtsmarkt Lasst die Kuffar diesen Weihnachtsmarkt niemals vergessen o Löwen des Islams!"

"Dreckige Fratze des Westens"

Aber auch in öffentlichen Facebook- Foren wurden die Taten von Berlin zumindest verharmlost und relativiert. So schreibt etwa die Seite "Islamisches Bewusstsein" nur wenige Stunden nach dem Blutbad (Rechtschreibung wieder unverändert): "Es ist klar erkennbar, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Die Menschen im Westen sind mehr Wert als die Muslime."