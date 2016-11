Deutsche Islamisten bejubeln "brennendes Israel"

Die Facebook- Seite "Islam Fakten" beispielsweise betitelt einen Eintrag mit: "ISRAEL steht unter FLAMMEN" und zeigt Fotos von orthodoxen Juden vor der Feuersbrunst. Bereits über 4000 Internetnutzern (Stand: Samstagfrüh) "gefällt" das.

" Israel hat arme Menschen getötet und das ist die Bestrafung von Allah", schreibt etwa User Hakan D. aus Hamburg. So sieht das auch Mohamed A.: " Es ist geschehen, weil Allah es so wollte. Ob es recht ist oder nicht haben wir nicht zu entscheiden. Allah ist der, der entscheidet und Allah ist der beste Planer." Ähnlich sieht das auch Rabia Tutmaz aus Karlsruhe, die schreibt: "Was in Israel passiert, sind keine normalen Brände. Das ist die Strafe Gottes für den Verbot des Gebetsrufes!" Und der in Düsseldorf lebende User Ri Bi postete unter die Fotos: "Allah erlöse uns von diesen 'Zivilisten' die auf unserem Boden leben und uns verweigern in unser Land zurückzukehren."

Foto: facebook.com, APA/AFP/Ahmad Gharabli

Radikaler kommentierte Sabri Ö. aus Duisburg den Facebook- Eintrag: "Redet nicht davon das wir die juden leid zeigen sollen diese bastarde diese ungeheuer sollen sterben das sind keine menschen", schreibt der Mann, dessen Facebook- Titelbild die türkische Fahne samt Erdogan- Konterfei ziert. "Ich hoffe von ganzen herzen das ganze israel komplett in flammen steht das ist noch zu wenig das bisgen flamme", so der Mitzwanziger. Missy A. aus Aalen schreibt: "Das ist gar nichts im Gegensatz zu dem was fieses Zionisten- Pack in der Hölle erwartet." und der 26- jährige Sal M. postete: "Beste Nachricht des Tages mein Tag ist gerettet."

Islamisten können ungestraft Judenhass verbreiten

Die Mainzer Politiker Felix Maximilian Leidecker (CDU) und Tobias Huch (FDP) machen auf ihren Facebook- Accounts auf die zahlreichen antisemitischen Postings aufmerksam. Gegenüber der "Welt" beklagt Huch: "Leider geht weder Facebook noch Justizminister (Heiko) Maas mit seinen 'Hatespeech'- Kontrolleuren dagegen vor. Weil Islamisten dort ungestraft 'Juden ins Gas' schreiben können, kennen sie immer weniger Scham."

Laut Angaben von Huch werden die antisemitischen Vernichtungsfantasien vor allem auf Facebook ausgetauscht - auf islamistischen Seiten wie "Freiheit für Palästina" sowie auf Gruppenportalen aus dem Umfeld der türkischen Regierungspartei AKP. "Wenn ich Hannelore Kraft im Internet beschimpfe, zahle ich 3000 Euro, wenn ich aber die Vernichtung der Juden propagiere, wird das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt. Das habe ich mehrfach erlebt, als ich selbst diese islamistischen Beleidigungen zur Anzeige brachte", beklagt Huch, der schon mehrfach mit Anzeigen gegen Islamisten vorgegangen ist, im Gespräch mit der "Welt".