Deutsche Firmen wollen mehr Flüchtlinge einstellen

Wie "Spiegel Online" berichtete, seien nach Deutschland geflohene Menschen am häufigsten als Praktikanten tätig - in 17 Prozent aller Unternehmen. Gut zehn Prozent der Firmen beschäftigen Flüchtlinge in regulären Jobs. "Am seltensten absolvieren Flüchtlinge eine betriebliche Ausbildung - nur in 7,2 Prozent der Unternehmen hat dies bislang geklappt." Grund sei, dass das duale Ausbildungssystem im Ausland oft nicht bekannt sei und viele junge Männer "auf den schnelle Euro zielen", sagte Hüther.

Typischer Flüchtlingsjob: Abräumer Foto: APA/dpa/Wolfram Kastl

Hohe Einsatzbereitschaft, aber oft fehlende Deutschkenntnisse

Die Bilanz sei allerdings fast durch die Bank positiv: "Neun von zehn Unternehmen berichten von einer hohen Einsatzbereitschaft und Motivation sowie einem großen Lerneifer der Flüchtlinge", sagte Hüther. Allerdings sehen 86 Prozent der Betriebe fehlende Deutschkenntnisse als größtes Einstellungshindernis. Mangelnde Fachkompetenz seien für zwei Drittel ein Problem.

Aus der Studie geht ferner hervor, dass nur wenige Unternehmen auf öffentliche Förderprogramme zurückgreifen - oder diese gar nicht kennen. Die deutsche Arbeitsministerin Andrea Nahles hatte jüngst erklärt, bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt stehe Deutschland noch am Anfang.