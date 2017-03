Defizitäre Alitalia will über 2400 Jobs streichen

Die defizitäre italienische Fluggesellschaft Alitalia will zum Abbau der Personalkosten 2037 Stellen beim Bodenpersonal und 400 beim Bordpersonal kürzen. Das verlautete am Freitag aus Gewerkschaftskreisen. Das Management stellte den Gewerkschaften den Rettungsplan vor, mit dem die Airline in den nächsten Jahren eine Milliarde Euro einsparen will.