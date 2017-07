Dealer (20) ermordet und verbrennt 4 US- Teenagern

Er ist erst 20 Jahre alt und soll für den brutalen Mord an vier jungen Männern verantwortlich sein, die in der Vorwoche im US- Bundesstaat Pennsylvania als vermisst gemeldet wurden. Cosmo DiNardo war bereits am Mittwoch von den Behörden festgenommen worden und legte schließlich am Donnerstag ein umfassendes Geständnis ab. Ermittler hatten auf einem Grundstück, das dem Vater des dringend Tatverdächtigen gehört, die Leiche eines der vermissten Burschen gefunden und waren dabei auf weitere sterbliche Überreste gestoßen.