Das ist der Todes- Lkw von Berlin

Der Anschlag in Berlin erinnerte sofort an die Todesfahrt in Nizza am 14. Juli dieses Jahres - und auch an die erschütternde Wahnsinnsfahrt eines gebürtigen Bosniers durch die Grazer Innenstadt am 20. Juni 2015: Erneut tötete in Berlin ein Attentäter mit einem Fahrzeug als Waffe, so wie dies islamistische Hassprediger wiederholt per Videobotschaften ihren längst nach Europa eingesickerten "einsamen Wölfen" befohlen hatten.

Die Terrorwaffe von Berlin ist nach den Fotos zu schließen ein neuerer Truck der schwedischen Firma Scania. Es dürfte sich um die Version R- Streamline handeln, die 580 PS stark ist. Der Truck hat ohne Sattelauflieger 7250 Kilo.

Wie der Mega- Lastwagen gestoppt worden ist, gab die Berliner Polizei noch nicht bekannt. Auf den Fotos vom Schauplatz der Tragödie ist aber erkennbar: Die Windschutzscheibe des Scania- Trucks ist total zertrümmert, ebenso die Front darunter, besonders über dem linken Scheinwerfer. Die Aussage der Polizei, dass keine Schüsse gefallen sind, ist angesichts der Zerstörungen in der Frontpartie des Lastwagens nicht wirklich wahrscheinlich.

