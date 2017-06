Das Geheimnis der weltbesten Sniper

Dass gleich drei der vier besten Scharfschützen der Welt der im Jahr 1993 gegründete kanadische Anti- Terror JTF2 angehören, ist wohl kein Zufall. "Wir streben Spitzenleistungen an", heißt es auf der Website der Einheit. Das gilt auch für die potenziellen Rekruten der Elite- Truppe. Sie durchlaufen ein spezielles Auswahlverfahren, das höchste körperliche und mentale Fitness voraussetzt, will man die Aufnahme schaffen.

Außerdem werde von allen JTF2- Mitgliedern äußerste Disziplin und Reife erwartet, heißt auf der Website der kanadischen Spezialeinheit. "Diese Standards gelten nicht nur für die Auswahl neuer Soldaten, sondern für die gesamte Laufbahn und sind tief in der JTF2 verwurzelt." "Das ist die Einheit, die die besten Fahigkeiten besitzt", wird der Kommandant der Einheit, Mike Rouleau, in der "Bild" zitiert.

Anspruchsvolle militärische Grundausbildung

Vor der Ausbildung zum Scharfschützen durchlaufen die JTF2- Sniper eine höchst umfangreiche, anspruchsvolle militärische Grundausbildung, damit sie auch in Notsituationen effektiv und rasch reagieren können. Erst dann lernen sie was ihre Waffen und die Spezialmunition kann. Viel Augenmerk wird beim anspruchsvollen Training auch auf die Fähigkeit sich zu konzentrieren gelegt.

"Was das JTF2 so gut macht, ist das Training", wurde im Vorjahr ein Insider auf der Website star.com zitiert. "Die Missionen sind anspruchsvoll und die Vorbereitungen auf diese noch mehr. Wenn du nicht im Einsatz bist, dann trainierst du", so die Quelle. Wie viele Soldaten der "Joint Task Force 2" - sie bilden seit zwei Jahren auch kurdische Peschmerga aus, die gegen den den Islamischen Staaat kämpfen - zurzeit angehören, ist streng geheim.