Dänische Partei verteilt Spray gegen Flüchtlinge

Eine neue ausländerfeindliche Partei hat in der Nähe eines Asylzentrums in Dänemark "Asylspray" an Frauen zum Schutz gegen Flüchtlinge verteilt und damit Entsetzen ausgelöst. Die Dosen, die die Mitglieder der Danskernes Parti (Partei der Dänen) im süddänischen Hadersleben laut eigenen Angaben an mehr als 130 Bürger ausgaben, enthielten Haarspray.