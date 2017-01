Dänemark: Sechs Tote in Einfamilienhaus gefunden

In einem Einfamilienhaus in Dänemark hat die Polizei am Montag sechs Tote entdeckt. Gegen Mittag seien dort nach einem Hinweis zwei Erwachsene und vier Kinder gefunden worden, teilte die Polizei in Ostjütland per Pressemitteilung mit. Berichten zufolge soll es sich um eine Bluttat innerhalb einer Familie handeln.