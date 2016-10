D: Verletzte bei Explosion auf BASF- Werksgelände

Nach der Detonation kam es nach BASF- Angaben zu Folgebränden, über dem Areal stand eine hohe schwarze Rauchsäule. "Es sind Einsatzkräfte aus der gesamten Region vor Ort, um ein Übergreifen auf andere Werksbereiche zu verhindern", teilte die Stadtverwaltung Ludwigshafen auf ihrer Website mit.

Unglücksursache vorerst noch unklar

Zu der Explosion kam es nach Angaben des Chemieunternehmens gegen 11.30 Uhr im sogenannten Landeshafen Nord von BASF, in dem brennbare Flüssigkeiten und unter hohem Druck verflüssigte Gase umgeschlagen werden. Das Unglück ereignete sich demnach bei Arbeiten an einer Trasse für Rohrleitungen, die Ursache für die Explosion mit mehreren Folgebränden war zunächst noch unklar. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise auf einen Terroranschlag. Laut BASF war außerdem noch nicht bekannt, welche Stoffe sich in der Luft befanden.

Foto: APA/AFP/Daniel Roland

Anrainer sollen Fenster geschlossen halten

Die Behörden in Ludwigshafen und Mannheim warnten die Bevölkerung vor einer Rauchwolke. Anrainer wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Kindergärten und Schulen in den Stadtteilen Edigheim und Pfingstweide wurden informiert, dass Kinder und Jugendliche zunächst dortbleiben sollten. Der normale Schulbetrieb ruht zurzeit jedoch in Rheinland- Pfalz wegen der Herbstferien. Der Stadt zufolge klagten in Edigheim mehrere Menschen über Atemwegsbeschwerden.

Foto: APA/AFP/dpa/Uwe Anspach

Die Polizei rief Autofahrer zudem auf, die Stadtteile rund um den Einsatzort "großräumig" zu umfahren. Über dem Norden der Stadt stieg eine große Rauchwolke auf. Es könne zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen in den nördlichen Stadtteilen kommen, erklärte die Feuerwehr. An einem Werkstor wurde ein Infozelt für Anrainer aufgebaut.

Aus Sicherheitsgründen wurden nach der Explosion dem Unternehmen zufolge die zwei sogenannten Steamcracker, in denen mit Hilfe von Dampf (englisch: steam) Rohbenzin aufgespalten (englisch: to crack) wird, sowie weitere Anlagen am Standort heruntergefahren. Dabei hätten sich Fackeln gebildet, weil Stoffe in Leitungen verbrannt werden müssten, so BASF.