D: Sechs tote Teenager in Gartenhaus entdeckt

Kurz nach 11 Uhr fand der Vater seinen Sohn und seine Tochter sowie vier weitere junge Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren leblos in den Räumen seines Gartenhauses, wie das zuständige Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg in einer Aussendung mitteilten.

Den Behördenangaben zufolge hatten die Kinder des Mannes am Vorabend mit Freunden eine private Feier in der Gartenlaube veranstaltet. Nachdem der Vater bis in die Morgenstunden keinen Kontakt zu seinen Kindern hatte, wollte er nachsehen, ob alles in Ordnung sei, hieß es in der Polizeimeldung. Der Vater verständigte sofort den Rettungsdienst. Die Rettungskräfte konnten allerdings nur noch den Tod der sechs Teenager feststellen, für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Angehörigen werden von einem Notfallseelsorger und dem örtlichen Pfarrer betreut.

Die Hintergründe des Todes der sechs Jugendlichen sind derzeit noch völlig unklar. Es liegen aber bislang keinerlei Hinweise vor, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten würden, hieß es vonseiten der Polizei. Polizeisprecher Björn Schmitt gegenüber der "Bild"- Zeitung zur möglichen Todesursache: "Die Jugendlichen haben mit dem Ofen geheizt da drin (in dem Gartenhaus), das ist eine Möglichkeit, die in Frage kommen könnte, aber es gibt auch noch andere."