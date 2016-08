D: Mann stach auf Paar ein - Frau in Lebensgefahr

Der Mann habe am Oberhausener Kanalufer randaliert und die sich dort aufenthaltenden Personen belästigt. Im weiteren Verlauf habe er ein Messer gezückt und das Paar attackiert, hieß es. Die 66- jährige Frau sei dabei lebensgefährlich verletzt worden, der 57- jährige Mann habe schwere Schnittwunden erlitten.

Wie das Magazin "Focus" berichtete, konnte der Begleiter trotz seiner Verletzungen den Täter noch festhalten und überwältigen. Unterstützt wurde der 57- Jährige dabei von einem Mitglied der Feuerwehr und einem Polizeibeamten, die sich privat auf einem angrenzenden Sommerfest aufhielten.

26- Jähriger rief "Allahu Akbar"

Nach Angaben von Zeugen soll der Beschuldigte bei der Tatbegehung "Allahu Akbar" gerufen haben. Bei dem Täter handelt es sich laut Polizei um einen obdachlosen Deutschen aus Duisburg. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, es lägen aber keine Erkenntnisse über eine mögliche politische Motivation des Beschuldigten vor. Der 26- Jährige sei zur Tatzeit allerdings augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden, hieß es.

Der Mann wurde festgenommen und aufgrund leichter Verletzungen und seines Gesamtzustandes in ein Spital gebracht. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt, die Ermittlungen laufen.

Erinnerungen an Attacke in Würzburg

In Deutschland haben sich in den vergangenen Monaten mehrere Anschläge ereignet , darunter auch einer mit einem Messer. So hatte Mitte Juli ein afghanischer Asylwerber in einem Regionalzug nahe Würzburg in Bayern mehrere Fahrgäste angegriffen und dabei fünf Menschen verletzt, vier von ihnen schwer. Der 17- Jährige wurde auf der Flucht von Polizeibeamten erschossen.

Auch damals gab es Zeugenaussagen, wonach der Angreifer "Allahu Akbar" gerufen habe. Die Tat hatte offenbar einen islamistischen Hintergrund, zumal bei dem jungen Mann eine handgemalte IS- Flagge gefunden wurde. Die Terrormiliz reklamierte die Tat kurze Zeit später für sich.