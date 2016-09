D: Lebendes Baby neben Skelett in Koffer gefunden

Der 19 Jahre alte Wohnungsinhaber hatte am Donnerstag die Polizei gerufen, nachdem er in einem Koffer ein Neugeborenes entdeckt hatte. Rettungskräfte brachten das kleine Mädchen in ein Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand ist nach ersten Untersuchungen stabil.

Im Laufe der weiteren Überprüfungen entdeckten die Polizisten in dem Koffer die vermutlichen Überreste eines weiteren Babys. Die mutmaßliche Kindsmutter, die zusammen mit dem 19- Jährigen in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus lebt, wurde noch am Donnerstag an ihrem Arbeitsplatz in Hannover festgenommen.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags

Die Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlags beziehungsweise versuchten Totschlags gegen die 22- Jährige ein. Gegenüber der Polizei schwieg sie bisher zu den Vorwürfen. Sie sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Knochenteile werden nun in der Rechtsmedizin untersucht.