D: Kurde schleift mit Auto Exfreundin durch Stadt

Eine unfassbare Tat hat sich am Sonntagabend in der deutschen Stadt Hameln ereignet. Eine 28- jährige Frau wurde von ihrem 38- jährigen Exfreund - beide sind kurdischer Abstammung - an die Anhängerkupplung eines Autos gebunden und mit dem Pkw durch die Stadt gezerrt. Das Opfer wurde schwer verletzt, der Täter stellte sich wenig später der Polizei. Er gab seine Tat zu, zum Motiv machte er aber noch keine Angaben.