D: Kosovaren nach Anschlagverdacht wieder frei

Die beiden in Zusammenhang mit mutmaßlichen Anschlagsplänen auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen festgenommenen Brüder sind wieder auf freiem Fuß. Der Verdacht gegen die beiden im Kosovo geborenen Brüder im Alter von 28 und 31 Jahren ließ sich nicht erhärten, wie die Polizei in Essen am mitteilte. Die beiden Männer seien daher am Samstag aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.