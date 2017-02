D: Ein Toter bei Amokfahrt, Täter angeschossen

Ein Sprecher der Polizei Heidelberg sagte am Samstagabend: "Der Grund liegt in der Psyche des Täters". Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauerten an.

Foto: AFP

Foto: APA/PR-Video/R. Priebe

Foto: APA/PR-Video/R. Priebe

Polizeibeamte hatten den Tatverdächtigen mit einem Schuss niedergestreckt, nachdem dieser am Samstag mit einem Messer bewaffnet eine kurze Strecke zu Fuß geflüchtet war. Er sei wegen der Schussverletzung operiert worden, hieß es. Zur Identität des Mannes teilten die Ermittler mit, dass es sich um einen Deutschen handle. Über seinen Gesundheitszustand war zunächst nichts bekannt.

Amokfahrt in Heidelberg von Polizei gestoppt Foto: Polizei Heidelberg

"Wir wissen nichts zur Motivlage", sagte ein Sprecher. Es war demnach auch nicht klar, ob der Mann mit Absicht oder aus Versehen in die Menschenmenge fuhr und ob er dann bei seiner Flucht Menschen mit dem Messer bedrohte. Auf Bildaufnahmen waren Uniformierte und Polizeiwagen zu sehen, auf einem Video war auch der Schuss zu hören.

Foto: AFP

Fahrer "offenbar psychisch gestört"

Die "Rhein- Neckar- Zeitung" hatte zuvor berichtet , der "offenbar psychisch gestörte" Fahrer sei durch die Schüsse der Polizei nach wenigen Hundert Metern Flucht auf Höhe der Haltestelle "Altes Hallenbad" in der Bergheimer Straße gestoppt worden. Die Beamten eröffneten das Feuer, weil der Verdächtige trotz mehrfacher entsprechender Aufforderungen das Messer nicht fallen ließ.

Foto: APA/PR-Video/R. Priebe

Das Auto war am Bismarckplatz, einem Hauptverkehrsplatz der Stadt am Eingang zur Fußgängerzone, von der Straße in eine Fußgängerzone gefahren. Die Opfer wurden direkt vor einer Bäckerei angefahren, das Fahrzeug krachte anschließend in eine Säule. Danach stieg der Mann aus dem Wagen aus und wurde von der Polizei angeschossen.

Foto: AFP

Foto: AFP or licensors

Österreicher verletzt, aber bereits wieder entlassen

Der Platz mit Straßenbahn- und Bushaltestellen ist stark belebt. Auch eine 29 Jahre alte Frau aus Bosnien- Herzegowina erlitt leichte Verletzungen. Sie und der verletzte Österreicher konnten das Spital nach ambulanter Behandlung verlassen.

Foto: APA/PR-Video/R. Priebe

Sprengstoffspürhund fand keine Spuren

Am Bismarckplatz gab es eine stundenlange Sperrung zwischen der Rohrbacher Straße und der Bergheimer Straße wegen der Spurensicherung. Zu sehen waren Experten der Kriminaltechnik in weißen Schutzanzügen an dem schwarzen Opel. Die Fahnder setzten am Auto auch einen Sprengstoffspürhund ein. Das Tier habe aber nicht angeschlagen, hieß es.

Erinnerungen an Grazer Amokfahrt werden wach

Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) zeigte sich am Samstagabend tief erschüttert, wie die "Zeitung" berichtete. Der Fastnachtszug am Dienstag werde aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abgesagt, sagte Würzner demnach am Ort des Geschehens. Er werde noch am Sonntag mit den Ermittlern in Verbindung bleiben und dann gegebenenfalls neu entscheiden.

Im Juni 2015 kam es auch in Graz zu einem ähnlichen Vorfall : Bei der Wahnsinnsfahrt des damals 26- jährigen Alen R. durch die Innenstadt wurden drei Menschen getötet, 50 weitere schwer verletzt. Vor Gericht wurde der Mann für nicht zurechnungsfähig erklärt.

Der Amokfahrer von Graz Foto: "Krone"