D: Auto gerät auf Gehweg und tötet Mädchen (1)

Der 34- Jährige hatte kurz vor 17 Uhr die Kontrolle über seinen Volvo verloren und geriet in der Badstraße in Hagen auf der Brücke über der Volme auf den Gehweg. Dort erfasste er den Kinderwagen, in dem sich ein einjähriges Mädchen befand. Die 21- jährige Mutter war mit ihren Kindern - dem Mädchen und dem vierjährigen Bruder - dort unterwegs.

Ein Auto war in Hagen auf den Gehweg geraten und hatte den Kinderwagen erfasst. Foto: APA/Kai-Uwe Hagemann

Rettungskräfte versuchten noch vor Ort, das Kind wiederzubeleben, doch jede Hilfe kam zu spät. Die Einjährige starb im Spital. Der vierjährige Bub wurde schwer verletzt, die Mutter erlitt einen schweren Schock. Mit leichten Verletzungen kam eine 75- jährige Passantin davon.

Gaffer behinderten Rettungskräfte und fotografierten Opfer

Abseits der vor allem für Eltern unvorstellbaren Tragödie sorgten Hunderte Gaffer für Aufregung. Sie behinderten die Rettungsarbeiten und machten Fotos von den Unfallopfern.

Der 34- jährige Unfallverursacher wurde von der Polizei mitgenommen, schrieb "Der Westen". Der Fall wurde der Staatsanwaltschaft übergeben.