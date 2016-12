CSU fordert nun auch Abbruch der Türkei- Gespräche

Die österreichische Bundesregierung erhält nun in der Diskussion über einen Abbruch der Türkei- Beitrittsgespräche offenbar Unterstützung aus Deutschland. Nach Informationen der "Rheinischen Post" hat die CSU- Landesgruppe für ihre Klausurtagung in der kommenden Woche ein Beschlusspapier vorbereitet, in dem der Abbruch der Verhandlungen mit Ankara gefordert wird.