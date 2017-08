Clooney: 3 Mio. Euro Flüchtlingshilfe vor Ort

"Wir wollen keine gesamte Generation verlieren, nur weil sie das Pech hatte, zur falschen Zeit am falschen Ort geboren worden zu sein", so das Paar gegenüber "The Guardian". "Tausende junge syrische Flüchtlinge sind in der Gefahr, niemals ein produktiver Teil der Gesellschaft sein zu können. Bildung hilft dabei, dies zu ändern", sind sich die Menschenrechtsaktivistin Amal und Oscar- Preisträger George sicher.

Deshalb wird die "Clooney Foundation" drei Millionen Euro für die Bildung syrischer Kinder, die sich im Nachbarland Libanon befinden, investieren. Auch Unternehmen wie Google und HP konnten für das Projekt gewonnen werden: Sie steuern Equipment wie Computer und Schulmaterialien bei und finanzieren ein spezielles Lehrertraining.

George Clooney mit seiner Amal Foto: AFP

Amal Clooney stammt selbst aus dem Libanon - sie wurde in Beirut geboren. Das Land mit rund sechs Millionen Einwohnern soll bereits eine Million Flüchtlinge aufgenommen haben.