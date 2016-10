China will am Montag wieder ins Weltall fliegen

China will am Montag eine bemannte Raumfahrtmission starten. Die Taikonauten Jing Haipeng und Chen Dong sollten in einer Shenzou- 11- Rakete von der Satellitenstartrampe Jiuquan in der Wüste Gobi ins All abheben, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag. Nach zwei Tagen sollen sie demnach im Raumlabor Tiangong- 2 ankommen und dort 30 Tage lang bleiben.