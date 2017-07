China: Mann tötete seine Eltern und 17 Nachbarn

In China hat ein Mann die Tötung von 19 Menschen gestanden. Ein Gericht in Qujing im Südwesten des Landes teilte am Mittwoch mit, unter den Toten seien drei Kinder gewesen. Demnach habe der 1989 geborene Mann im vergangenen September seine Eltern in seinem Heimatdorf mit einer Spitzhacke getötet, weil sie ihm kein Geld geben wollten. Aus Angst entdeckt zu werden, tötete er auch 17 Nachbarn.