China enthüllt seinen ersten Tarnkappenbomber

Die chinesische Luftwaffe hat am Dienstag bei einer Flugschau in Zhuhai in der Provinz Guangdong überraschend zwei neue Tarnkappen- Kampfjets vom Typ J- 20 präsentiert. Die dunklen Bomber jagten Seite an Seite über die Köpfe der Zuschauer hinweg, einer von ihnen startete nach zwei Minuten beinahe senkrecht in die Höhe (Video oben), dann waren beide verschwunden.