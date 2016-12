Chef von Fastfood- Kette wird US- Arbeitsminister

Die Regierungsmannschaft des designierten US- Präsidenten Donald Trump nimmt weitere Konturen an. Trump nominierte am Donnerstag den Schnellrestaurant- Besitzer Andrew Puzder als künftigen Arbeitsminister. Der 66- Jährige Chef einer Kette von Fastfood- Restaurants ist ein bekennender Gegner von Mindestlohnregelungen. Auch die Gesundheitsreform Obamacare lehnt er ab.