"Charlie Hebdo"- Anschlag: IS- Hintermann getötet?

Boubaker el Hakim sei bereits im vergangenen Monat in der Hochburg der Extremisten- Miliz Islamischer Staat getötet worden, hieß es am Freitag in den Kreisen.

Es werde davon ausgegangen, dass er in die Planungen des Anschlags im Jänner 2015 verwickelt war. Damals hatten zwei schwerbewaffnete Islamisten die Redaktion der für ihre Mohammed- Karikaturen bekannten Satirezeitung gestürmt . Sie töteten bei dem Angriff zwölf Menschen, darunter die bekannten "Charlie Hebdo" -Zeichner Charb, Honore, Cabu, Wolinski und Tignous. Der Anschlag löste weltweites Entsetzen aus.