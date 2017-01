Charles Manson zu schwach für Operation

Der Zustand von Serienkiller Charles Manson ist offenbar ernster als gedacht. Der wegen Massenmordes inhaftierte US- Sektenführer befindet sich seit Mittwoch in einer Klinik und ist zu schwach für eine Operation. Eine bei Manson festgestellte innere Blutung könne vorerst nicht operiert werden, berichtete das Promi- Portal "TMZ" am Freitag (Ortszeit).