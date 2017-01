CDU- Vizechefin: "Keine deutsche Maut in Grenznähe"

Die Kritik an der umstrittenen deutschen Pkw- Maut für Ausländer, die für großen Unmut vor allem in Österreich sorgt, wird auch in Deutschland immer größer. Die stellvertretende CDU- Vorsitzende Julia Klöckner drängt nämlich auf Sonderregeln für Grenzregionen. "Entlang der Grenzen und in den Grenzregionen müssen Autofahrer mautfrei unterwegs sein können", sagte die rheinland- pfälzische CDU- Chefin am Mittwoch der Deutschen Presse- Agentur. Damit stellt sie sich gegen die Pläne von Deutschlands Verkehrsminister CSU- Verkehrsminister Alexander Dobrindt.