Catania, Sizilien: Der Hafen der Heimatlosen

Mitte vergangener Woche, im Hafen von Catania. Die "Aquarius", ein Schiff der SOS- Mediterranee, auf der bis zu 1000 Menschen Platz haben, wirkt verlassen. Aber im Inneren, in den Kabinen und Gängen, arbeiten Dutzende Menschen. Sie putzen, desinfizieren, räumen auf. Nach dem großen Einsatz am Samstag davor.

"Viele von ihnen sind Folter- Opfer"

Am frühen Abend war der Alarm gekommen. Schlauchboote und Fischkutter mit insgesamt 650 Flüchtlingen an Bord befanden sich draußen, auf hoher See. "Also taten wir, was wir in solch einem Fall immer tun", sagt Hauke Mack aus Deutschland, Koordinator auf der "Aquarius": "Wir liefen aus."

Die Rettungskräfte holten dann unter schwierigsten Bedingungen fast schon Ertrinkende aus dem Wasser, "neun von ihnen waren bereits tot". Die Überlebenden - aus welchen Ländern stammen sie? "Aus Nigeria, Gambia, Senegal, Eritrea, Somalia, Mali, Bangladesch." Wenige Frauen und Kinder, viele junge Männer. Die meisten ohne Papiere.

Alle kamen sie aus Libyen, wo sie Schleppern Geld gegeben hatten, für die Überfuhr nach Europa. "Manche freiwillig, manche wurden zu Zahlungen gezwungen. Unter Folter." Mit falschen Hoffungen hätten sie sich über die Sahara in das Chaos- Land am Mittelmeer durchgeschlagen, "ohne über das System dort Bescheid zu wissen."

Foto: Enzo Bianco

Überforderte Polizisten, ratlose Helfer

Monate hätte der Großteil von ihnen in Arbeitslagern verbracht, "wo sie misshandelt und teilweise sogar sexuell missbraucht wurden". "Der seelische und körperliche Zustand der Flüchtlinge ist grauenhaft", berichtet Steffen Bürk, Deutscher, Krankenpfleger bei "Ärzte ohne Grenzen": "Ihre Körper sind übersät mit Wunden, sie leiden an Angststörungen und Panikattacken."

Auf dem Schiff bekamen sie medizinische Erstversorgung, sie konnten mit Psychologen sprechen, ausruhen, gesundes Essen zu sich nehmen, duschen: "Die 48 Stunden, die sie bei uns verbrachten, sollten so angenehm wie möglich für sie sein." In der Folge wurden sie in Catania der Hafenpolizei übergeben.

"Zwei Tage habe ich am Stück durchgearbeitet", erzählt ein Beamter. Er hat den Gestrandeten Fingerabdrücke abgenommen, sie mit Wasser und Nahrung versorgt, mit Menschenrechtsorganisationen verhandelt und Bustransporte zu Auffangstationen organisiert, "die ohnehin schon extrem überbelegt sind."

Die schwierige Suche nach einer Lösung

Die Retter unter Kritik. Die Behörden überfordert. Wie den längst völlig außer Kontrolle geratenen Flüchtlingsstrom stoppen? Die europäischen Politiker sind sich uneins in ihren Lösungsvorschlägen. Als sicher gilt bloß: Die "Aquarius" wird wohl bald wieder auslaufen ...

Foto: SOS Mediterranee

Martina Prewein und Alexander Bischofberger- Mahr, Kronen Zeitung/krone.at