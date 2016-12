Castros Urne traf in Santiago de Cuba ein

Nach einer viertägigen Reise durch ganz Kuba ist die Urne mit der Asche des Revolutionsführers Fidel Castro in Santiago de Cuba eingetroffen. Zehntausende Menschen empfingen die Wagenkolonne am Samstag in der Stadt im Südosten der sozialistischen Karibikinsel. Amm Sonntag soll die Urne auf dem Friedhof Santa Ifigenia beigesetzt werden.