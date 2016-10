Calais: Mehrheit der Flüchtlinge asylberechtigt

"70 Prozent von ihnen wurden als Flüchtling anerkannt." Es gehe also nicht um "Wirtschaftsmigranten", betonte Brice.

Foto: APA/AFP/PHILIPPE HUGUEN

Minderjährige haben Aussicht auf Aufnahme in Großbritannien

Die als "Dschungel" bekannt gewordene Siedlung wird seit Beginn der Woche geräumt. Am Mittwoch erklärte Präfektin Fabienne Buccio das Areal für offiziell leer , obwohl in den Abendstunden einige Flüchtlinge zurückkehrten. Die Bewohner werden auf Unterkünfte in ganz Frankreich verteilt, viele Minderjährige haben Aussicht auf Aufnahme in Großbritannien.

Derzeit werden Zelte und Flüchtlingshütten mit schwerem Gerät abgerissen. Die Polizei sicherte die Abrissarbeiten mit einem Großaufgebot ab und hielt Flüchtlinge und Journalisten auf Abstand.

Foto: APA/AFP/PHILIPPE HUGUEN

"Letztes Angebot" für Freiwillige

Der Leiter der französischen Behörde für Einwanderung und Integration, Didier Leschi, sagte der AFP, es stünden noch zehn Busse zur Verfügung, um Flüchtlinge in Unterkünfte in anderen Landesteilen zu bringen. "Das ist das letzte Angebot", sagte ein anderer Behördenvertreter.

Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve hatte am Mittwochabend mitgeteilt, seit Beginn der Räumung seien knapp 5600 Flüchtlinge in Aufnahmezentren gefahren oder in einem für minderjährige Flüchtlinge reservierten Containerlager am Rande des "Dschungels" untergebracht worden. Präfektin Buccio hatte die Umsiedelung von "mindestens 6600" Menschen angekündigt.