Bus mit Schülern ging in Flammen auf: Viele Tote

An Bord befanden sind zwei französische Busfahrer und rund 50 Ungarn im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Sie hatten einen Urlaub in einer französischen Skiortschaft verbracht. Rund zehn Verletzte liegen in kritischem Zustand in Krankenhäusern der Umgebung. Rettungsmannschaften sprachen von einer Riesentragödie.

Redaktion krone.at