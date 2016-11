Bulgarien schiebt Hunderte Flüchtlinge ab

Bulgarien will nach Unruhen in seinem größten Flüchtlingszentrum 250 afghanische Migranten in ihre Heimat abschieben. Es handle sich um Menschen, die illegal in das EU- Land gelangt seien. Das Verfahren einer freiwilligen Rückkehr von 50 Afghanen habe begonnen, teilte die Regierung am Montag in Sofia mit. Die Papiere der anderen 200 Afghanen würden noch bearbeitet.