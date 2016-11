Bulgarien: Flüchtlinge müssen in Lager bleiben

Mit der Ausgangssperre in der Einrichtung bei Harmanli nahe der türkischen Grenze reagierten die Behörden am Dienstag auf Proteste von Nationalisten. Sie hatten am Wochenende eine dauerhafte Ausgangssperre gefordert. Die Demonstranten klagten, dass Migranten sie belästigten und Krankheiten verbreiteten.

Flüchtlinge in Bulgarien Foto: EPA

Nationalisten protestieren auch in anderen Städten

Proteste von Nationalisten gegen Flüchtlinge hatte es auch in Sofia sowie in Jambol im Südosten des Landes und in der Schwarzmeerstadt Warna gegeben. Die Aufnahmezentren des ärmsten EU- Landes sind voll besetzt. Seit Jahresbeginn wurden in Bulgarien rund 13.000 Flüchtlinge registriert. Die Tendenz im November ist nach Behördenangaben leicht rückläufig.

Arbeiten am bulgarisch-türkischem Grenzzaun Foto: APA/AFP/DIMITAR DILKOFF

Die Ziele der Migranten liegen eigentlich in reichen EU- Staaten wie etwa Österreich, Deutschland oder Schweden. Seit der Schließung der Balkanroute im Frühjahr 2016 bleiben die meisten Migranten jedoch in Südeuropa fest. Zwischen Serbien und Bulgarien ist die Grenze für Flüchtlinge kaum noch zu überwinden. Dort existieren nicht nur hohe Zäune, sondern die Grenze wird auch von Militär, Polizei und sogar von der EU- Grenzschutzagentur Frontex überwacht.

In Harmanli kam es bereits Ende Oktober zu einem Flüchtlingsaufruhr, als Hunderte Menschen wegen der schlechten Lebensbedingungen im Lager ihre Verlegung nach Serbien gefordert hatten.