Budapest: Autofahrer dürfen Öffis gratis nützen

Seit Montag herrscht in Ungarns Hauptstadt Budapest Smogalarm, nachdem die Schadstoffe in der Luft die behördlichen Grenzwerte überschritten haben. Während des Smogalarms gilt zwischen 6 und 22 Uhr ein Fahrverbot für Autos mit niedriger Umwelteinstufung. Während dieser Zeit dürfen die betroffenen Fahrzeuglenker allerdings sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel in Budapest kostenlos nützen.