Brutaler U- Bahn- Schläger in Berlin geschnappt

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um den 39 Jahre alten Igor B. handeln, hieß es. Wegen einer psychischen Erkrankung soll der Russe, der keinen festen Wohnsitz hat, bereits mehrfach und für längere Zeit in verschiedenen geschlossenen Anstalten untergebracht gewesen sein.

Foto: Polizei Berlin

Nach der kürzlich erfolgten Veröffentlichung von Fahndungsbildern kam die Polizei dem brutalen U- Bahn- Schläger nun dank Hinweisen aus seinem Umfeld auf die Spur. Am Mittwochabend klickten für den Mann in einer Obdachlosenunterkunft in Berlin- Charlottenburg die Handschellen. Er wurde laut Polizeiangaben erneut in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht.

U- Bahn- Attacken halten Berlin in Atem

Am 11. Juni war ein 38- Jähriger in der Station Alexanderplatz zum zufälligen Ziel des brutalen Schlägers geworden. Dem Opfer wurde von hinten auf den Kopf geschlagen. Durch die Wucht der Attacke stürzte der Mann die gesamte Stiege hinunter und schlug dabei mehrfach mit dem Kopf gegen das Eisengeländer. Mit einer schweren Kopfverletzung und Prellungen am ganzen Körper musste der Mann im Krankenhaus versorgt werden.

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich bereits im Jänner zugetragen. Damals griffen zwei Männer in einer Berliner U- Bahn- Station drei Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren brutal auf einer Rolltreppe an. Die Opfer wurden bei der Attacke verletzt, den Tätern gelang die Flucht.

Foto: Polizei Berlin

Drei Jahre Haft für U- Bahn- Treter

Ein anderer U- Bahn- Treter war erst vor Kurzem wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen und zu knapp drei Jahren Haft verurteilt worden. Der 28- Jährige hatte im Oktober 2016 eine Studentin mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken eine Betonstiege in einer U- Bahn- Station im Stadtteil Neukölln hinuntergestoßen.

Mit diesen Bildern wurde nach dem brutalen Vorfall nach dem U-Bahn-Treter gefahndet. Foto: Polizei Berlin

Die junge Frau erlitt einen Armbruch und eine Platzwunde am Kopf. Im Prozess hatte sie ausgesagt, sie habe monatelang unter dem Geschehen gelitten. In der ersten Zeit habe sie den Kontakt zur Außenwelt gemieden.